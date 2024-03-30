الأهلي “تميمة حظ” عبدالرزاق حمدالله

يتأهل المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد لمواجة الأهلي يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات دوري روشن في مواجهة قوية ومثيرة.

ولعب حمد الله أمام الأهلي 11 مباراة بكل البطولات، ساهم خلالها في 10 أهداف، إذ سجل 7، وصنع لزملائه 3 آخرين.

وفاز حمد الله على الأهلي مع الأندية التي مثّلها في 5 مناسبات، بينما خسر 4 مرات، وتعادل مرتين.

وجاءت مباريات المهاجم صاحب الـ33 عامًا ضد الأهلي بواقع 8 في دوري المحترفين، و2 في دوري أبطال آسيا، وواحدة في كأس الملك.

وسجل حمد الله 6 أهداف في شباك الأهلي بالدوري، جاءت 3 منها في مباراة إياب الموسم قبل الماضي (2021-2022)، ليقود العميد للفوز 4-3، علمًا بأنه اللاعب الوحيد الذي سجل “هاتريك” في الديربي وجاء هدفه السابع عندما كان بين صفوف الجيش القطري.