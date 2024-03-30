في القمة.. رياض محرز يتفوق على رونالدو في روشن

تفوق الجزائري رياض محرز لاعب فريق الأهلي على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر في دوري روشن.

وصنع محرز “هدفين” في تعادل الأهلي أمام الاتفاق، بنتيجة 2-2 مساء الجمعة، ضمن الجولة 25 من الدوري.

وأصبح رياض محرز أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري المحترفين خلال الموسم الجاري برصيد 11 تمريرة.

وتفوق محرز على كريستيانو رونالدو، حيث يمتلك “الدون” 9 تمريرات حاسمة قابلة للزيادة في مباراة اليوم ضد الطائي.

ووصل محرز إلى 21 مساهمة تهديفية مع “الراقي” خلال 26 مباراة خاضها بمختلف المسابقات، حيث سجل 10 وصنع 11 هدفا.

جدير بالذكر أن الأهلي رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، قبل أيام قليلة من مواجهة الاتحاد في ديربي جدة.