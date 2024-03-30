معجزة آلهية.. الظهور الأول للمصري أحمد رفعت بعد النجاة من الموت

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري علي زيارة اللاعب احمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر ،اليوم السبت للاطمئنان على حالته الصحية.

وخلال الزيارة تبادل الوزير مع اللاعب احمد رفعت الحديث عن تطورات حالته الصحية وكذلك اية متطلبات تتعلق باستكمال رحلة العلاج

اطلع الوزير على تفاصيل تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت بعد استقرار حالته، والمرحلة الحالية التى يخضع لها اللاعب من ملاحظة وفحوصات وتحاليل لاستكمال مرحلة العلاج.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للاعب أحمد رفعت بالشفاء العاجل ، والخروج من هذه الأزمة الصحية فى أقرب وقت، والعودة مرة أخرى للملاعب