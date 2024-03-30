لا يوجد مستحيل.. واقعة إريكسن تمنح أحمد رفعت الأمل للعودة للملاعب

اطمئن الجمهور على أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر بعد ظهوره مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم السبت خلال زيارة الأخير له للاطمئنان عليه في أول ظهور للاعب منذ مرضه.

وكان رفعت قد قضى ما يقرب حتى الآن في المستشفى قرابة الـ21 يومًا بعدما سقط مغشيا عليه في مباراة الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

وتعرض اللاعب للإغماء وتوقف عضلة قلب قبل أن يتم انعاشه ويعود للحياة من جديد.

وتعيد تلك الحالة إلى الأذهان، الإصابة التي تعرض لها إريكسن لاعب الدنمارك، الذي مر بنفس الحالة، حينما وقع مغشيًا في لقاء فنلندا في دور المجموعات في يورو عام 2020، وظل اللاعب ساقطًا على أرض الملعب، ما دفع المسعفون للدخول لمساعدته، لتشير التقارير الصحفية الأولية إلى إصابته بأزمة قلبية.

بعد مرور نحو 7 أشهر على تلك الواقعة، نجح اللاعب الدنماركي في العودة مجددًا للحياة، ولعب كرة القدم مرة أخرى، عن طريق بوابة نادي برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليصنف «إريكسن» على كونه اللاعب المعجزة؛ إذ تمكن من اللعب وفي قلبه جهاز مزروع، يساعده على تنظيم ضربات القلب لمنع حدوث توقف القلب كما حدث له من قبل.