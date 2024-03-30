يتقدمهم رونالدو وفرمينو.. وجهة “البحر الأحمر” مقصد إجازة نجوم كرة العالميين

استضافت وجهة “البحر الأحمر” قبل أيام عدد من نجوم الكرة السعودية العالميين برفقة عائلاتهم؛ وأقاموا في منتجعات وجهة البحر الأحمر المتميزة، حيث المياه الفيروزية الساحرة والكثبان الصحراوية الشاسعة.

وكان في مقدمتهم، نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، والنجوم العالميون فابينيو تافاريس وروجير إيبانيز وروبرتو فيرمينو، حيث استمتعوا بتجارب مختلفة وممتعة من ممارسة الرياضات المائية، و الأنشطة البحرية.

كما حظي اللاعبون العالميون بتجربة مذهلة أثناء استكشاف كافة جزر وجهة “البحر الأحمر” جوًا برفقة كبير الإداريين في “البحر الأحمر الدولية” المهندس أحمد غازي درويش.

ويجسد اختيار اللاعبين لوجهة “البحر الأحمر” جاهزية القطاع السياحي في المملكة، بتجارب وتفاصيل تلبي ذائقة مختلف الزوار، حيث مفهوم الفخامة والاهتمام بالطبيعية جنبًا إلى جنب، في خدمات متكاملة للضيافة والإقامة والأنشطة الرياضية المختلفة.

ومنحت هذه الزيارة تجربة لا تنسى في استكشاف السياحة في السعودية عموماً وفي وجهة “البحر الأحمر” خصوصًا، ما يعكس جاهزيتنا لاستقبال الزوار وعائلاتهم من مختلف أنحاء العالم، وسط تجارب مذهلة في الإقامة وفي أنشطة مثيرة براً وبحراً.