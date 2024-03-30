الرئيس اليمني يكرم المشروع السعودي “مسام” لإزالة الألغام بوسام الشجاعة

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

30 مارس 2024

الرئيس اليمني يكرم المشروع السعودي “مسام” لإزالة الألغام بوسام الشجاعة

دوليات
الرئيس اليمني يكرم المشروع السعودي “مسام” لإزالة الألغام بوسام الشجاعة

كرم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ممثلاً بمديره العام أسامة بن يوسف القصيبي، والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، ممثلاً بمديره العام العميد الركن أمين العقيلي، بتقليدهما وسامي الشجاعة.

 

جاء هذا التكريم تعبيرًا عن اعتزاز وتقدير القيادة اليمنية بدور “مسام” والبرنامج الوطني في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والمواد والذخائر غير المنفجرة التي زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. كما تم تقدير تضحيات شهداء المشروعين من أجل سلامة الشعب اليمني وأجياله المقبلة.

 

من جانبه، أعرب مدير عام مشروع “مسام” أسامة القصيبي عن بالغ شكره وتقديره للرئيس الدكتور رشاد العليمي على ما حظي به المشروع من تكريم. وهدى هذا التكريم إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين على دعمهم ومساندتهم لليمن من خلال مشاريعهم الإنسانية التي خففت من معاناة الشعب اليمني.

 

أكد القصيبي أن مشروع “مسام” تمكن منذ بدء أعماله من تطهير أكثر من 55 مليون متر مربع، وانتزاع أكثر من 436 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة. وأضاف أن المشروع عازم على مواصلة العمل في أداء رسالته الإنسانية “حياة بلا ألغام”.

 

من جانبه، أوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي أن البرنامج نزع وأزال أكثر من 800 ألف لغم من ألغام المليشيات الإرهابية ومخلفات الحرب. ليصل إجمالي الألغام والمواد غير المنفجرة المنزوعة في البلاد إلى أكثر من مليون و250 ألف منذ العام 2015.

 

حضر مراسم التكريم عدد من كبار المسؤولين، منهم مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومدير مكتب القائد الأعلى اللواء الركن أحمد العقيلي، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح.

 

حضر التكريم أيضًا المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لنزع الألغام العميد هيثم حلبوب، ومساعد مدير عام مشروع “مسام” قاسم بن محمد الدوسري، وعدد من مسؤولي المشروع.

 

يُعدّ هذا التكريم تعبيرًا قويًا عن تقدير القيادة اليمنية لجهود “مسام” والبرنامج الوطني في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وتحقيق السلامة للشعب اليمني.

Restaurant

إخترنا لك

مطعم باب التراث في أبها

مطعم باب التراث في أبها

مطعم
سيرك برجر

سيرك برجر

مطعم
مطعم برغر فيول

مطعم برغر فيول

مطعم
مطعم أرابيسك

مطعم أرابيسك

مطعم
مقهى ومتحف أجا وسلمى

مقهى ومتحف أجا وسلمى

مطعم
مطعم ومطبخ قيصر حائل للمأكولات الشعبية

مطعم ومطبخ قيصر حائل للمأكولات الشعبية

مطعم
مطعم مقلوبة

مطعم مقلوبة

مطعم
مطعم سهيل

مطعم سهيل

مطعم
مطعم شاميز

مطعم شاميز

مطعم
مطعم أسماك البحر الأحمر

مطعم أسماك البحر الأحمر

مطعم
RSL
Team 1
:
Team 2
الجمعة 8 مارس
6:00 م
Team 1
:
Team 2
الجمعة 8 مارس
6:00 م
Team 1
:
Team 2
الجمعة 8 مارس
9:00 م
Team 1
:
Team 2
السبت 9 مارس
6:00 م
Team 1
:
Team 2
السبت 9 مارس
9:00 م
Team 1
:
Team 2
السبت 9 مارس
6:00 م
Team 1
1 : 0
Team 2
الخميس 7 مارس
6:00 م
Team 1
1 : 3
Team 2
الخميس 7 مارس
9:00 م
Team 1
2 : 3
Team 2
الخميس 7 مارس
6:00 م
Team 1
:
Team 2
الإثنين 11 مارس
2:54 م
Team 1
1 : 3
Team 2
الجمعة 29 مارس
8:00 م
Team 1
:
Team 2
الجمعة 29 مارس
8:00 م
Team 1
2 : 2
Team 2
الجمعة 29 مارس
8:00 م
Team 1
1 : 0
Team 2
الجمعة 29 مارس
8:00 م
Team 1
:
Team 2
السبت 30 مارس
9:00 م
Team 1
:
Team 2
السبت 30 مارس
9:00 م
Team 1
:
Team 2
السبت 30 مارس
9:00 م
Team 1
:
Team 2
السبت 30 مارس
9:00 م
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: