الرئيس اليمني يكرم المشروع السعودي “مسام” لإزالة الألغام بوسام الشجاعة

كرم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ممثلاً بمديره العام أسامة بن يوسف القصيبي، والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، ممثلاً بمديره العام العميد الركن أمين العقيلي، بتقليدهما وسامي الشجاعة.

جاء هذا التكريم تعبيرًا عن اعتزاز وتقدير القيادة اليمنية بدور “مسام” والبرنامج الوطني في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والمواد والذخائر غير المنفجرة التي زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. كما تم تقدير تضحيات شهداء المشروعين من أجل سلامة الشعب اليمني وأجياله المقبلة.

من جانبه، أعرب مدير عام مشروع “مسام” أسامة القصيبي عن بالغ شكره وتقديره للرئيس الدكتور رشاد العليمي على ما حظي به المشروع من تكريم. وهدى هذا التكريم إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين على دعمهم ومساندتهم لليمن من خلال مشاريعهم الإنسانية التي خففت من معاناة الشعب اليمني.

أكد القصيبي أن مشروع “مسام” تمكن منذ بدء أعماله من تطهير أكثر من 55 مليون متر مربع، وانتزاع أكثر من 436 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة. وأضاف أن المشروع عازم على مواصلة العمل في أداء رسالته الإنسانية “حياة بلا ألغام”.

من جانبه، أوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي أن البرنامج نزع وأزال أكثر من 800 ألف لغم من ألغام المليشيات الإرهابية ومخلفات الحرب. ليصل إجمالي الألغام والمواد غير المنفجرة المنزوعة في البلاد إلى أكثر من مليون و250 ألف منذ العام 2015.

حضر مراسم التكريم عدد من كبار المسؤولين، منهم مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومدير مكتب القائد الأعلى اللواء الركن أحمد العقيلي، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح.

حضر التكريم أيضًا المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لنزع الألغام العميد هيثم حلبوب، ومساعد مدير عام مشروع “مسام” قاسم بن محمد الدوسري، وعدد من مسؤولي المشروع.

يُعدّ هذا التكريم تعبيرًا قويًا عن تقدير القيادة اليمنية لجهود “مسام” والبرنامج الوطني في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وتحقيق السلامة للشعب اليمني.