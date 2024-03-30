تشكيل النصر أمام الطائي في دوري روشن

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، عن تشكيل فريقه الرسمي أمام الطائي في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم السبت ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي النصر مع الطائي في المباراة التي ستقام على ملعب الأول بارك، في الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي.

ويتواجد فريق النصر يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 56 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الهلال متصدر الترتيب برصيد 68، وخاض العالمي 24 مباراة، نجح في الفوز 18 لقاء، وتعادل في مواجهتين، فيما تعرض الأصفر للهزيمة في 4 مباريات.

وعلى الجانب الآخر يحتل الطائي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 22 نقطة، جمعهم من 24 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات، بينما تعادل في 4 مباريات، وتعرض للهزيمة في 14 مرة.

تشكيل النصر أمام الطائي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: أليكس تيليس، محمد فتيل، علي لاجامي، أيمن يحيى.

خط الوسط: أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.