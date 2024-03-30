الهلال يُعلن سبب غياب رينان لودي عن مباراة الشباب

أعلن نادي الهلال، عن غياب رينان لودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن مباراة الشباب التي سيخوضها الفريقين اليوم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحل الهلال ضيفًا على نظيره الشباب في المباراة التي ستقام بملعب الأخير، في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري روشن.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس”: “أوضحت الفحوص التي أجراها لاعب الهلال رينان لودي اليوم عن تعرّضه لالتهاب جلدي في أصابع القدم، حيث فضّل الجهاز الفني استبعاده من قائمة الفريق أمام مضيفه الشباب”.

وكان جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، أعلن تشكيل فريقه أمام الشباب في المباراة التي ستقام بعد قليل. طالع التشكيل من هنا.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن منافسه النصر، وجمع الزعيم تلك النقاط من خلال خوضه 24 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة، وتعادل مرتين فقط، ولم يخسر الأزرق على الإطلاق خلال مشواره بالبطولة، بينما يتواجد الشباب في المركز العاشر ولديه 28 نقطة في رصيده حصيلة 24 مباراة.