بـ7.7%.. معدلات البطالة بين السعوديين تقترب من مستهدفات رؤية 2030

رغم بقاء أكثر من 6 سنوات على عام رؤية السعودية 2030 إلا أن معدلات البطالة بين السعوديين اقتربت من تحقيق المستهدفات، حيث وصلت إلى 7.7% خلال الربع الرابع من العام الماضي، في حين تستهدف الرؤية الوصول بمعدل البطالة بين المواطنين إلى 7%.

معدل البطالة الإجمالي

ووفقًا لنتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2023م، تراجع معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 4.4% مقارنة مع 5.1% عن الربع السابق بنسبة تراجع بلغت 0.7 نقطة مئوية.

معدل البطالة بين السعوديين

أما على مستوى المواطنين، فقد انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث) إلى حوالي 7.7% للربع الرابع من عام 2023م مقارنةً مع 8.6% في الربع السابق.

أما بالنسبة لمعدل البطالة بين السعوديات فقد تراجع إلى 13.7% خلال الرابع من عام 2023م، مقارنةً بـ16.3% في الربع السابق، فيما استقر معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الرابع من 2023م عند 4.6% دون تغير يذكر مقارنة مع الربع السابق.

مشاركة السعوديين في القوى العاملة

وبحسب بيانات النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد حدث تراجع طفيف قدره (0.3) نقطة مئوية في معدل مشاركة إجمالي السعوديين في القوى العاملة خلال الربع الرابع حيث بلغ 51.3% مقارنة بـ51.6% في الربع الثالث من العام نفسه.

كما انخفض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة لإجمالي السكان إلى 60.4% بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق.

تمكين المرأة

وأظهرت النشرة نجاح جهود دعم وتمكين المرأة، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديات بمستوى تاريخي غير مسبوق في الربع الرابع من عام 2023م إلى 13.7% مقارنة مع 16.3% في الربع السابق بنسبة تراجع بلغت 2.6%.

نمو القوى العاملة بالقطاع الخاص

وبحسب المرصد الوطني للعمل ارتفعت أعداد الموظفين في القطاع الخاص إلى أكثر من 11 مليون موظف مع بداية عام 2024 بنسبة زيادة بلغت 11.5%، أي ما يعادل أكثر من 1.06 مليون موظف خلال عام 2023، الأمر الذي يعكس جاذبية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل ليصبح وجهة مفضلة للباحثين عن العمل من الجنسين.

وأظهر التقرير أن المرأة السعودية شكّلت 37% من إجمالي الموظفين بالقطاع الخاص في عام 2023، بزيادة بلغت 2% عن العام السابق، فيما كان قطاع التشييد والنقل والتخزين أكثر القطاعات جذبًا للموظفين خلال العام السابق بمقدار 719.300 موظف تلاه قطاع الصناعات التحويلية، الذي استوعب 35.700 مواطن للعمل فيه خلال نفس الفترة ثم قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والذي استوعب 14.800 مواطن.