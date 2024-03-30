بـ8.5 مليارات دولار.. التمويل الأخضر يحقق مستهدفات رؤية 2030

في إطار سعيها المتواصل لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة لم تغفل السعودية عن دورها الدولي في حماية الكوكب من آثار التغير المناخي وتعهدت بتخفيض الانبعاثات الكربونية إلى مستوى صفر بحلول عام 2060، كما ألزمت المملكة نفسها بتوليد 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

التمويل الأخضر لتنمية مستدامة

وضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق الاستدامة، تبنت السعودية مبادرة التمويل الأخضر التي تركز على مستقبل أكثر استدامة، بدءًا من تطوير السياسات والاستثمار إلى التخطيط وبناء البُنى التحتية، حيث يتضمن إطار التمويل الأخضر الصادر عن وزارة المالية تحديد الاستراتيجية والمشروعات والبرامج التي يتم تمويلها لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير مصادر تمويل تدعم مسار الحفاظ على البيئة من خلال استراتيجة متكاملة يشارك فيها صندوق الاستثمارات العامة وصندوق البيئة وجهات التمويل والقطاع البنكي وغيرها من الجهات.

الطرح الأول للسندات الخضراء

وفي أكتوبر 2022 تمكن صندوق الاستثمارات العامة من طرح أولى سنداته الخضراء الدولية، وذلك ضمن برنامج الصندوق الدولي أدوات الدين، حيث أصدر الصندوق سندات المئة سنة والتي تعكس الثقة العالية في مكانة الصندوق المالية.

وجمع الصندوق في الطرح الأول 3 مليارات دولار أي ما يعادل 11.25 مليار ريال، بهدف تمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء، وقد تلقى الصندوق طلبات اكتتاب تزيد على 24 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من 90 مليار ريال، فيما تجاوزت نسبة التغطية 8 أضعاف إجمالي المبلغ المطلوب ما يعكس الثقة الدولية في الصندوق كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا.

الطرح الثاني للسندات الخضراء

وفي فبراير من عام 2023 نجح الصندوق في إتمام الطرح الثاني من السندات الدولية الخضراء حيث جمع 5.5 مليار دولار أمريكي، بهدف تمويل وإعادة تمويل مشاريع الصندوق الخضراء، تماشياً مع إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق، وكما حدث في المرة السابقة تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب 33 مليار دولار، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 6 أضعاف إجمالي الإصدار.

المشروعات المستهدفة

ويستهدف الصندوق من هذه الإصدارات توفير التمويل اللازم للمشاريع الخضراء المؤهلة في قطاعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، ومكافحة التلوث، والمباني الخضراء ووسائل النقل النظيف.