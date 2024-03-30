الدرعية.. بوابة رؤية 2030 لاستقطاب 27 مليون زائر للسعودية

الإنجازات العظيمة تحتاج لرجال عظماء.. هذا هو شعار السعودية في المرحلة الحالية حيث تتجه الدولة إلى بناء مشروعات عملاقة تلبي الطموحات المتزايدة للشعب السعودي بما يضمن تعزيز جودة الحياة ورفاهية العيش في البلاد.

وكانت السعودية تستهدف استقطاب 100 مليون سائح سنوياً بحلول 2030، لكن بعدما تحقق هذا الهدف مؤخرًا رفعت السعودية من سقف الطموح المرتبط بالقدرات والتخطيط والدراسة إلى 150 مليون زائر سنويًا، ويعد مشروع تطوير بوابة الدرعية أحد المشاريع العملاقة التي تستهدف استقطاب أكثر من 27 مليون زائر من العدد المستهدف.

تجربة واعدة للسياحة والسكن

ومشروع الدرعية، الذي يعتبر واحدًا من المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، يتجاوز قيمته 236 مليار ريال سعودي، ويُعَد فرصة فريدة للسياحة، والسكن، والعمل، والتسوق، وتناول الطعام، والاحتفاء بالتراث السعودي الأصيل والثقافة الغنية.

ويسهم المشروع في تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر التخطيط لاستقطاب 27 مليون زائر محلي ودولي بحلول عام 2030، والذي يعد دعمًا للاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تهدف إلى استضافة 150 مليون سائح من أنحاء العالم بحلول عام 2030، وتبلغ تكلفته 63.2 مليار دولار.

حي الطريف التاريخي

تقع مدينة الدرعية على بُعد 15 دقيقة إلى الشمال الغربي من العاصمة الرياض، وتضم في داخلها حي الطريف التاريخي الذي يُعد واحدًا من المواقع المسجلة في قائمة اليونيسكو للتراث والثقافة.

ويتميز حي الطريف بتمثيله الفني الرائع للهندسة المعمارية، حيث يعتبر مثالًا بارزًا للمنازل التقليدية المبنية من الطين على الطراز النجدي التقليدي، ويُعتبر هذا الحي مهدًا لتأسيس الدولة السعودية ومعقلًا للأسرة الحاكمة.

تصميم حضاري وفريد

كما يتمتع المشروع بتصميم يهدف إلى أن يكون معلمًا حضاريًا وتراثيًا دائم البناء، مع التركيز على الاستدامة والحفاظ على المياه والطاقة والصحة، وحماية الثقافة والتراث.

ويسمح المشروع لزواره بالتجول على الأقدام في نسبة 100٪ من مساحته، مما يساهم في تعزيز صحة السكان.

ويتميز المشروع بالتصميم المعماري الفريد الذي يجمع بين العناصر التقليدية والحديثة، مما يخلق جواً جذاباً يجذب الزوار من داخل وخارج السعودية.

مرافق ثقافية وترفيهية

ويتضمن المشروع مجموعة من المرافق الثقافية المتنوعة مثل مسارح لعروض الفنون المسرحية والعروض الترفيهية، ومتاحف لعرض التراث الثقافي والفنون التشكيلية والحضارية للمنطقة.

ويعمل مشروع الدرعية على الحفاظ على التراث السعودي من خلال توثيق وتوفير فرص للزوار لتجربة الثقافة والتراث القديم والحديث في البلاد.

كما يعد المشروع مركزًا ثقافيًا وترفيهيًا متكاملًا يسهم في تعزيز الهوية الثقافية والسياحية للسعودية ويعكس رؤية المملكة 2030 في تنويع اقتصادها.

الاستدامة وحماية البيئة

كما يولي مشروع الدرعية اهتماماً كبيراً للحفاظ على البيئة والاستدامة، حيث يتبنى معايير بناء صديقة للبيئة ويعمل على توفير وسائل النقل العامة المستدامة داخل المشروع.

ومن المتوقع أن يتم افتتاح جميع مرافق مشروع الدرعية تدريجياً خلال السنوات القادمة، مما يسهم في جذب عدد كبير من الزوار وتعزيز السياحة في المملكة.