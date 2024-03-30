عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر تصدره في ترتيب قائمة هدافي الدوري السعودي، وذلك بعدما سجل هاتريك له في مباراة النصر اليوم أمام الطائي.

وفاز النصر على الطائي بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع رونالدو أهدافه لـ 26 هدفًا، متصدرًا قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي، ليسجل الدون الهاترك الرابع له مع فريق النصر.

وفي سياق متصل نجح ألكسندر ميتروفتيش لاعب الهلال، في ملاحقة رونالدو، بتسجيله هدفين للهلال أمام الشباب، وذلك قبل أن يتعرض اللاعب للإصابة ويغادر ملعب الشباب ولم يستكمل المباراة، ليرفع رصيد اهداف إلى 22 هدفًا متواجدًا في الوصافة خلف النجم البرتغالي.

ونجح الهلال في مواصلة تألقه وتسجيل الانتصار المتتالي الذي يحمل رقم 30، ليسجل رقمًا قياسيًا في تاريخ كرة القدم، وذلك بعدما فاز على الشباب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هاتريك رونالدو

1- كريستيانو رونالدو في المركز الأول بـ 26 هدفًا.

2- الكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال برصيد 22 هدفًا.

3- عبد الرازق حمد الله لاعب الاتحاد برصيد 18 هدفًا.

4- أندرسون تاليسكا لاعب النصر برصيد 16 هدفًا.

5- جورج كيفين نكودو لاعب ضمك برصيد 15 هدفًا.

6- فراس البريكان لاعب الأهلي برصيد 13 هدفًا.

7- أوديون إيغالو لاعب الوحدة، سالم الدوسري لاعب الهلال، برصيد 12 هدف لكل لاعب.

8- بيرنارد مينساه لاعب الطائي برصيد 11 هدف لكل لاعب.

9- سيرجي سافيتش، مالكوم دي أوليفيرا لاعبا الهلال، كريم البركاوي لاعب الرائد، هنري نيكورو، فاشيون ساكالا لاعبا الفيحاء، موسى ديمبلي الاتفاق، برصيد 10 أهداف لكل لاعب.

10- كريستيان تيلو لاعب الفتح، ساديو ماني لاعب النصر، رياض محرز لاعب الأهلي، كريم بنزيما لاعب الاتحاد، كريم البركاوي لاعب الرائد برصيد 9 أهداف لكل لاعب.