تجربة لعب استثنائية في “ببجي موبايل”.. معدل تحديث 120 إطارًا بالثانية

أعلنت كرافتون، الشركة المطورة للعبة “ببجي موبايل”، إطلاق تحديث يرفع معدل تحديث اللعبة إلى 120 إطارًا في الثانية، قريباً، ليمنح اللاعبين تجربة لعب فائقة السلاسة والاستجابة.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص الشركة على الارتقاء بتجربة اللعب إلى مستويات جديدة، فمع معدل تحديث 120 إطارًا في الثانية، سيستمتع اللاعبون بسلاسة استثنائية في الحركة وسرعة استجابة لا مثيل لها، مما يمنحهم ميزة إضافية في ساحة المعركة.

ولم تؤكد كرافتون رسميًا ما إذا كان هذا التحديث سيكون متاحًا على جميع أجهزة أندرويد و iOS، لكن من المتوقع أن يتوفر على الهواتف الذكية الرائدة، إلى جانب بعض هواتف الفئة المتوسطة العليا.

وتجري الشركة حاليًا اختبارات مكثفة على معدل التحديث الجديد مع مختبري النسخة التجريبية لكل من ببجي موبايل و Battlegrounds Mobile India.

وأبلغ بعض المختبرين عن تحذيرات من اللعبة بخصوص مشكلات الحرارة المحتملة وزيادة استهلاك البطارية عند استخدام هذا الوضع.

تُدرك كرافتون أهمية تحسين أجهزة الهاتف الذكية للاستفادة الكاملة من هذه الميزة، ومن المتوقع أن يستمتع المستخدمون الذين يمتلكون هواتف رائدة مزودة بمعالجات قوية، مثل Snapdragon 8 Gen 2، بمعدل التحديث الجديد دون مشكلات.