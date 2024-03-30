التعادل الإيجابي يحسم مباراة أبها والرياض

انتهت أحداث مباراة أبها والرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى الرياض مع أبها في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري روشن.

وسجل فرانسو كامانو لاعب أبها هدف فريقه في شباك الرياض بالدقيقة 26، فيما أضاف صالح آل عباس لاعب الرياض هدف تعادل فريقه في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

وبهذا فقد حصد كل فريق نقطة ليصبح رصيد الرياض 25 نقطة، متواجدًا في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، بعد خوضه 25 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات، وتعادل في 7 مباريات، فيما خسر الفريق في 12 مرة.

وفي المقابل يتواجد أبها في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 22 نقطة، حصدهم من خوضه 25 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات، وتعادل في 4 مباريات، بينما تعرض للهزيمة في 15 لقاء.