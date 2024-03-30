الفتح يفوز على الوحدة بثلاثية في دوري روشن

حقق فريق الفتح الفوز على الوحدة بثلاث أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى فريق الفتح مع الوحدة في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن.

وسجل ثلاثية الفتح كلا من كريستيان تيو في الدقيقتين 29، 68، وسعد الشرفاء في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

بينما سجل أنسيلمو دي مورايس لاعب الوحدة هدفي فريقه في المباراة بمرمى الفتح في الدقيقتين 42، 51.

وبهذه النتيجة نجح الفتح في رفع رصيده للنقطة 34 متواجدًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد خوضه 25 مباراة، حيث فاز في 9 مواجهات وخسر في مثلهم، بينما تعادل في 7 مباريات.

وعلى الجانب الآخر تواجد فريق الوحدة في المرتبة الثالثة عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 27 مباراة، حصيلة 25 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات، بينما تعرض للهزيمة في 14 مرة.