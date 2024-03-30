برشلونة يفوز على لاس بالماس في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة الفوز على لاس بالماس بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني.

واستضاف ملعب مونتجويك أحداث مباراة برشلونة ولاس بالماس في الجولة الثلاثين من الليجا.

ونجح رافينها لاعب برشلونة، في تسجيل هدف الفوز للبارسا في الدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني.

وشهدت المباراة ألغاء هدفين لبرشلونة، سجلهما كلا من روبرت ليفاندوفسكي ورافينها، ولكن الحكم قرر إلغاءهم بداعي التسلل.

وبهذا الفوز حصد برشلونة ثلاث نقاط في رصيده، ليصبح 67 نقطة متواجدًا في المرتبة الثانية بجدول ترتيب الدوري الإسباني، حصيلة 30 مباراة، حيث فاز البارسا في 20 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، فيما خسر 3 مباريات.

بينما يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 72 نقطة، أي بفارق 5 نقاط عن برشلونة.

في المقابل يتواجد لاس بالماس في المرتبة الثانية عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 37 نقطة، حصيلة 30 مباراة، حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 7 مباريات، بينما خسر في 13 لقاء.

جدير بالذكر أن مباراة الدور الأول بين مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني، انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.