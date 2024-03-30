مدرب الطائي: لنا ركلة جزاء أمام النصر لم تُحتسب وسنعمل على تصحيح الأخطاء

علق الروماني لورينتيو ريجيكامب، مدرب فريق الطائي على هزيمة فريقه أمام النصر، مشيرًا إلى أنه فريقه له ضربة جزاء لم تُحتسب.

والتقي النصر مع الطائي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك، في الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي.

وفاز النصر على الطائي بخمس أهداف مقابل هدف، وسجل منهم البرتغالي كريستيانو رونالدو هاتريك لصالح العالمي.

وقال لورينتيو ريجيكامب في تصريحات للمؤتمر الصحفي عقب المباراة: “نحن لعبنا المباراة أمام النصر بتحدي حتى تم طرد لاعب من الفريق، وكانت لنا ركلة جزاء لم تُحتسب”.

وأكمل: “لم أتوقع أن يشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية لفيرجيل ميسيدجان، ويتم طرده، ولا أتحدث عن التحكيم، ولكن أتساءل، كيف يتم تحليل مثل هذه الحالات”.

وأردف: “ما هو القانون الذي يجعل الحكم يعود إلى تقنية الفيديو من أجل بطاقة صفراء؟ إما حمراء أو استمرار اللعب، وسيناريو المباراة تغير بعد الطرد”.

وأضاف: “سأعمل على تصحيح أخطاءنا خلال الفترة القادمة، من أجل خوض مباراة التعاون، بشكل مختلف”.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى النقطة 59، متواجدًا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 12 نقطة عن الهلال متصدر الترتيب، وخاض العالمي 25 مباراة، نجح في الفوز 19 لقاء، وتعادل في مواجهتين، فيما تعرض الأصفر للهزيمة في 4 مباريات.

وعلى الجانب الآخر يحتل الطائي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 22 نقطة، جمعهم من 25 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات، بينما تعادل في 4 مباريات، وتعرض للهزيمة في 15 مرة.