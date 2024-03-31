كيف تُساعدك المكسرات على تحسين صحة القلب؟

أكد عالم الأحياء ألكسندر سوزيكين، الأستاذ المشارك في قسم علم وظائف الأعضاء والبيئة البشرية والمعرفة الطبية الحيوية بجامعة التعليم الحكومية، على فوائد المكسرات في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

الوقاية من أمراض القلب

أشار سوزيكين في حديثه لصحيفة “إزفيستيا” إلى أن الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية تحتل المرتبة الأولى عالمياً، وأن أحد أسبابها الرئيسية هو تصلب الشرايين، والذي ينتج عن تراكم الكوليسترول الضار على جدران الأوعية الدموية.

كيف تخفض المكسرات الكوليسترول؟

أوضح سوزيكين أن تناول المكسرات بانتظام، مثل الجوز (100-150 جرام يومياً) لمدة عام إلى عامين، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الكوليسترول الضار، ويعود ذلك لسببين رئيسيين:

الألياف الغذائية: تحتوي المكسرات على ألياف غير قابلة للذوبان تمنع امتصاص الدهون الضارة في الجهاز الهضمي.

الدهون الصحية: تحتوي المكسرات على دهون متعددة غير مشبعة وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تُحسّن مستوى الكوليسترول النافع.

فوائد أخرى للمكسرات:

الشعور بالشبع: تساعد المكسرات على الشعور بالشبع والسرور، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام.

مضادات الأكسدة والفيتامينات: تحتوي المكسرات على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمواد المغذية الأساسية التي تُحسّن الصحة العامة.

نصائح لتناول المكسرات:

التنوع: يُنصح بتناول أنواع مختلفة من المكسرات (الجوز، البندق، الكاجو، البقان، الجوز البرازيلي، الصنوبر) للحصول على فوائد متكاملة.

الاعتدال: يجب تناول المكسرات بكميات صغيرة وبانتظام، مع مراعاة السعرات الحرارية.

الابتعاد عن الإضافات: يُفضل اختيار المكسرات النيئة غير المملحة أو المُضاف إليها السكر أو غيره من الإضافات.

ختاماً، تُعدّ المكسرات عنصراً هاماً في النظام الغذائي الصحي، حيث تلعب دورًا فعالًا في خفض مستوى الكوليسترول الضار والوقاية من أمراض القلب.