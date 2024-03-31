أكثر من 7.3 مليارات ريال قيمة الصفقات بالبورصة العقارية خلال أسبوع

تجاوزت قيمة الصفقات في البورصة العقارية خلال أسبوع 7.3 مليارات ريال، لعدد صفقات بلغ 6392 لمساحة متداولة وصلت إلى أكثر من 22.05 مليون مترمربع.

وسجل أعلى سعر للمتر خلال أسبوع عبر البورصة العقارية 146799 ريال بينما كان متوسط السعر للمتر يبلغ 331 ريال.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدرت أحياء الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً في السعودية خلال أسبوع عبر البورصة العقارية، وجاء حي النرجس في صدارة القائمة بقيمى صفقات تخطت 300 مليون ريال.

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وضمت القائمة حي الرمال بقيمة صفقات اقتربت من 158 مليون ريال، يليه حي نمار بقيمة أكثر من 94.3 مليون ريال، ثم حي النظيم بقيمة تجاوزت 87.3 مليون ريال، ثم حي البدرية بالهفوف بمحافظة الأحساء بقيمة نحو 42.7 مليون ريال.