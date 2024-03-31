مواعيد مباريات اليوم الأحد 31 مارس والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد 31 مارس 2024، عددًا من المباريات المثيرة في مختلف المسابقات القارية، يتصدرها قمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وأرسنال.

الدوري الإنجليزي:

ليفربول يواجه برايتون على قناة beIN Sports HD 1 في الساعة 3 عصرا.

مانشستر سيتي في اختبار صعب أمام أرسنال على قناة beIN Sports HD 1 في الساعة 5:30 مساء.

الدوري الإسباني:

سيلتا فيجو يستقبل رايو فاليكانو على قناة beIN Sports HD 3 في الساعة 2 ظهرا.

جيرونا يلتقي ريال بيتيس على قناة beIN Sports HD 3 في الساعة 4:15 عصرا.

ديبورتيفو ألافيس يصطدم بـ ريال سوسييداد على قناة beIN Sports HD 1 في الساعة 6:30 مساء.

ريال مدريد يواجه أتلتيك بيلباو على قناة beIN Sports HD 3 في الساعة 9 مساء.

الدوري الألماني:

أوجسبورج يصطدم بـ كولن على قناة beIN Sports HD 5 في الساعة 3:30 عصرا.

شتوتجارت يواجه هايدنهايم على قناة beIN Sports HD 2 في الساعة 5:30 مساء.

بوخوم يستقبل دارمشتات 98 على قناة beIN Sports HD 5 في الساعة 7:30 مساء.

الدوري الفرنسي:

لوريان يواجه ستاد بريست على قناة beIN Sports HD 4 في الساعة 1 ظهرا.

كليرمون فوت 63 يلتقي تولوز على قناة beIN SPORTS XTRA 2 في الساعة 3 عصرا.

لوهافر يصطدم بـ مونبلييه على قناة beIN SPORTS XTRA 3 في الساعة 3 عصرا.

نيس يواجه نانت على قناة beIN SPORTS XTRA 1 في الساعة 3 عصرا.

ستراسبورج يستقبل رين على قناة beIN Sports HD 4 في الساعة 5 مساء.

مارسيليا في اختبار صعب أمام باريس سان جيرمان على قناة beIN Sports HD 1 في الساعة 8:45 مساء.