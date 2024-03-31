طرح 35 لوحة مميزة للمركبات الخاصة في المزاد بقيمة ابتدائية 214 ألف ريال

تطرح الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، مزاد اللوحات الإلكتروني، عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا، ويستمر حتى غدًا الاثنين.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر موقع “إكس” (تويتر سابقًا) إن مزاد اللوحات الإلكتروني سيستمر حتى غد الاثنين الموافق 1 أبريل المقبل.

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وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد، وحدد طريقة المشاركة حيث يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وتطرح الإدارة العامة للمرور، في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، 35 لوحة، بقيمة ابتدائية إجمالية تبدأ من 214 ألف ريال.