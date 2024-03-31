التشكيل المتوقع لقمة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

تترقب الأنظار قمة مباريات الأسبوع الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع آرسنال على ملعب الاتحاد في مواجهة نارية.

يسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، لخطف صدارة الدوري في حال تعثر ليفربول أمام برايتون في المباراة التي تسبق هذا اللقاء.

بينما يبحث آرسنال عن الانتصار للحفاظ على صدارة الترتيب التي يعتليها بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

حراسة المرمى: إيدريسون مورايش

الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، روبن دياس، يوشوكو جفارديول

الوسط: كيفين دي بروين، رودري، برناردو سيلفا، فيل فودين، جريمي دوكو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

تشكيل آرسنال المتوقع:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل دوس سانتوس

الوسط: جاكوب كيويور، مارتن أوديجارد، جورجينيو، ديكلان رايس

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي