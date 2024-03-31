انخفاض أرباح “المطاحن الحديثة” السنوية 13.39% إلى 201.8 مليون ريال

تراجعت الأرباح السنوية لشركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية، بنسبة 13.39% إلى 201.81 مليون ريال في 2023، مقارنة بـ 233.01 مليون ريال في عام 2022.

وكشفت “المطاحن الحديثة” في بيان لها عبر “تداول السعودية” عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، وتراجعت الإيرادات بنسبة 4.03% إلى 938.62 مليون ريال مقارنة بـ 978 مليون ريال في 2022.

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وأوضحت الشركة أن السبب في تراجع الأرباح يعود بشكل أساسي إلى انخفاض هامش الربحية من قطاع النخالة الحيوانية، مصاريف الاكتتاب بمبلغ 7.2 مليون ريال ارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ 12.5 مليون ريال بسبب ارتفاع معدلات السايبور و ارتفاع تكلفة الزكاة بمبلغ 2.3 مليون ريال.