بسبب العنصرية.. انسحاب فريق من مباراة في الدوري الإسباني

لازالت أزمة العنصرية موجودة في بعض الملاعب بكرة القدم وما ينتج من مشاكل وأزمات عديدة.

شهدت كرة القدم الإسبانية واقعة أخرى من العنصرية تجاه السنغالي كاني سار، حارس مرمى رايو ماغاداهوندا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، حيث اشتبك مع أحد مشجعي الخصم.

وبعد عدة حوادث بارزة تشمل نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، لا يزال موضوع العنصرية يحظى بأهمية كبيرة في الدوري الإسباني.

وتشابك حارس مرمى رايو ماخاداهوندا كاني سار مع أحد مشجعي الفريق المنافس خلال مباراتهم خارج أرضهم أمام سيستاو.

وفي الدقيقة 87 من المباراة، تلقى الحارس السنغالي سار، 23 عاما، البطاقة الحمراء بعد أن قفز وسط الجماهير خلف المرمى عقب الإساءة المزعومة، لمواجهة المشجع. بمجرد أن تلقى حارس المرمى البطاقة الحمراء وأبلغ زملاءه بما حدث، خرج الفريق بأكمله من الملعب، وتم إلغاء المباراة لاحقًا.