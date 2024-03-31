ضبط 27 مخالفا لنظام البيئة في مناطق متفرقة بالسعودية خلال أسبوع

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 27 مخالفًا لنظام البيئة في مناطق متفرقة من المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على البيئة وحماية الحياة الفطرية.

وتنوعت المخالفات بين الصيد دون ترخيص، ورعي الماشية في المحميات الملكية، وخزن الحطب المحلي، وقطع الأشجار، واستغلال الرواسب دون ترخيص.

وفي التفاصيل، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين اثنين ارتكبا مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة، كما تم ضبط أربعة مخالفين ارتكبوا مخالفة رعي في محمية الملك عبد العزيز الملكية.

كذلك تم ضبط مخالف لنظام البيئة خزن حطبا محليا في منطقة المدينة المنورة، ومخالفا آخر اقتلع الأشجار دون ترخيص في منطقة تبوك، وخمسة مخالفين استغلوا الرواسب في ذات المنطقة.

كما ضبطت الإدارة العامة للمجاهدين 13 مخالفا لنظام البيئة استغلوا الرواسب، وآخر بحوزته حطب محلي معروض للبيع في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من قبل الجهات المختصة.

وتؤكد وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية التعاون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي مخالفات لنظام البيئة، وذلك من خلال الرقم 996، للحفاظ على البيئة وحماية مواردها الطبيعية.

وتدعو الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بقواعد نظام البيئة، والتعاون في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.