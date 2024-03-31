الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح نشطة على جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وإنعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن ذلك على محافظات أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، صبيا، صامطة، ضمد، ومركز الفطيحة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، والشرقية.