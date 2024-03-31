خطة الأهلي لتجهيز نجم الفريق أمام الاتحاد

كشفت بعض التقارير الصحفية عن محاولات مكثفة من جانب النادي الأهلي لتجهيز السنغالي إدوارد ميندي حارس الفريق لتجهيزه لمباراة الاتحاد في ديربي جدة

ويستضيف ملعب “الجوهرة المشعة”، مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي والاتحاد، مساء الغد الإثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لصحيفة “الرياضية” ، فإن مسؤولي المنتخب السنغالي، أوضحوا أن ميندي يعاني إصابة في ذراعه اليمنى، منعته من المشاركة في مباراتي الجابون وبنين خلال “أيام فيفا”.

وقالت الصحيفة إن ميندي يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف، ويتوقع أن يقود الأهلي أمام الاتحاد في “ديربي جدة”، الإثنين.

وغاب الحارس السنغالي عن مواجهة الأهلي والاتفاق، يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي، الذي انتهى بالتعادل (2-2).

ولعب ميندي 26 مباراة مع الأهلي في الموسم الجاري 2023-2024، بواقع 24 في دوري روشن، ومواجهتين في كأس الملك.