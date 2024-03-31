رئيس الطائي يفتح النار على حكم مباراة النصر

فتح تركي الضبعان رئيس نادي الطائي النار على حكم مباراة النصر بالأمس ضمن منافسات دوري روشن.

وتغلب النصر على الطائي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة ال25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الضبعان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “اللهم إني أعوذ بك من قهر الرجال.. أحدهما كاف لكسر ظهر الفريق.. فكيف بطرد وضربة جزاء لم تحتسب.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منصة “إكس” فيديو يظهر فيه تركي الضبعان، أمام غرفة التحكيم، بعد الخسارة من النصر (5-1).

وشهدت مباراة النصر والطائي حصول مهاجم الطائي اللاعب فيرجيل ميسيدجان، على بطاقة حمراء مباشرة، بعدما قام بتدخل عنيف على حارس مرمى “العالمي” الكولومبي دافيد أوسبينا.