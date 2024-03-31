822 صفقة في البورصة العقارية اليوم

شهدت البورصة العقارية 822 صفقة اليوم الأحد، بقيمة تجاوزت الـ 614.7 مليون ريال، لمساحة متداولة بلغت 2066472 متر مربع.

وأظهر موقع “البورصة العقارية” اليوم الأحد، أن أعلى سعر سجل للمتر بلغ 33200 ريال، فيما كان متوسط سعر المتر الواحد اليوم 297 ريال.

الأحياء الأكثر تداولاً اليوم

تصدر حي بدر من الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً في السعودية اليوم، بقيمة صفقات تخطت الـ 28.8 مليون ريال، يليه حي النرجس بقيمة أكثر من 22.8 مليون ريال.

وضمت القائمة حي الحمراء من الجبيل بقيمة صفقات تجاوزت حاجز الـ 19.5 مليون ريال، ثم حي نمار من الرياض بقيمة أكثر من 14.4 مليون ريال، وفي المركز الخامس جاء حي البدرية بالهفوف بمحافظة الأحساء بقيمة صفقات أكثر من 7.4 مليون ريال.