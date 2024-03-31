السعودية تحبط تهريب مليون حبة كبتاجون مخبأة في شمام

في إنجازٍ أمنيٍ مهم، تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب كمية هائلة من حبوب الكبتاجون بلغت 1,001,131 حبة.

وعُثر على هذه الكمية مخبأة داخل إرسالية شمام، حيث قام المهربون بإخفاء الحبوب داخل تجويف ثمار الشمام وتغليفها بعناية فائقة.

وأوضحت الهيئة أنه تم إحباط هذه العملية بعد إجراء عملية الكشف والمعاينة الدقيقة لإحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر ميناء ضباء.

وبعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي هذه المواد المخدرة داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم بنجاح.

وتؤكد هذه العملية على حرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، و التصدي بكل حزم لمحاولات تهريب المواد المخدرة و حماية المجتمع من مخاطرها.

و تُشدد الهيئة على أهمية التعاون معها في مكافحة التهريب و حماية الاقتصاد الوطني، وتدعو الجميع إلى التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (00966114208417).

وتُؤكد الهيئة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة العربية السعودية الدؤوب لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها، وتُؤكد على التزامها ببناء مستقبلٍ أكثر أمنًا واستقرارًا للأجيال القادمة.