النصر يستقر على قائمة الراحلين

كشفت بعض التقارير الصحفية عن بعض الكواليس الخاصة برحيل بعض نجوم العالمي

وحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية”، فإن لويس كاسترو مدرب النصر الملقب بـ “العالمي”، منح إدارة الكرة الضوء الأخضر لبيع عقود 8 لاعبين معارين إلى أندية دوري المحترفين، ودوري الدرجة الأولى.

ويأتي على رأس هؤلاء الثمانية، الثنائي الإيفواري المتوج بكأس أمم أفريقيا 2023 مع منتخب الأفيال، جيسلان كونان المعار إلى الفيحاء، وسيكو فوفانا المنتدب إلى الاتفاق.

وإلى جانب الثنائي الإيفواري، سيستغنى النصر عن كل من منصور الشمري، وحمد المنصور، وفهد الزبيدي، وأمين بخاري، وماجد قشيش، وآسر هوساوي، المعارين في عدة أندية.