إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة بجميع مناطق السعودية

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وقت إقامة صلاة عيد الفطر بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى بجميع مناطق المملكة.

ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هـ، في جميع مصليات الأعياد، وكذلك في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.

كما وجّه الوزير بأهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات الأعياد والجوامع، وتهيئتها بجميع الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدِّي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان.