أمير الرياض يستقبل المواطن عبدالله العنزي: الوطن يفخر بك

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الأحد، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، المواطن عبدالله بن مدلول العنزي وذلك عقب قيامه بعمل بطولي في إبعاد خطر المركبات عن الاصطدام بطفل في محافظة الخرج من خلال عرض مركبته الخاصة في وسط الطريق وتضررها وتحمله أخطار هذا العمل لإنقاذ الطفل.

وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره واعتزازه بالمواطن عبدالله العنزي على شجاعته وإقدامه، مؤكداً أن الوطن يفخر بشبابه ومواقفهم المشرفة دوماً.

وقال: إن هذا الاستقبال والتواصل تم بمبادرة من نائب أمير منطقة الرياض، وتنسيق ومتابعة محافظ الخرج، وأنا أكمل هذه الخطوة المباركة.

حضر الاستقبال الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج.