التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي وأرسنال

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية على ملعب “الاتحاد”، فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الأحد، فى قمة الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ناثان آكي، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، برناردو سيلفا، كوفاسيتش.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل، جاكوب كيويور.

خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافرتز، جابرييل خيسوس.