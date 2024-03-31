نتنياهو يخضع لعملية جراحية ولافين يتولى مهام رئيس الوزراء

ستُجرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عملية جراحية لإزالة فتق الأحد، وفق ما أفاد مكتبه، مشيرا إلى أنه سيخضع إلى تخدير كامل.

و”خلال فحص روتيني أجري مساء السبت تم تشخيص وجود فتق لدى رئيس الوزراء” البالغ 74 عاما، حسبما أكد المكتب.

وسيتولى نائبه الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل ياريف لافين رئاسة الوزراء خلال فترة العملية.

يواجه نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ إسرائيل، إحدى أكبر الأزمات في تاريخ البلاد منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر والذي ردت عليه إسرائيل بإشعال حرب في قطاع غزة.

وأدخل نتنياهو المستشفى في يوليو الماضي لإجراء عملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مركز شيبا الطبي في تل هاشومير.