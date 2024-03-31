“إتش بي” تنهي علاقاتها مع روسيا وتغلق موقعها

أنهت شركة “إتش بي” أعمالها في السوق الروسية، وفقًا لمتطلبات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة نتيجة للأحداث الجارية في أوكرانيا.

وقد أعلنت الشركة أنها أغلقت موقعها الإلكتروني الروسي وتمت إزالة روسيا من جميع القوائم والصفحات المرتبطة بها.

وفي تفاصيل أكثر، فإن موقع “إتش بي” الإلكتروني الروسي الذي كان يوفر البرامج والدعم باللغة الروسية، أغلق وأعيد توجيه الزوار إلى صفحة الشركة في كازاخستان. وعلى الرغم من وجود إمكانية تنزيل البرامج، إلا أن الدعم الفعلي عبر الإنترنت غير متاح في هذه الدولة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إتش بي أوقفت عملياتها في بيلاروسيا أيضًا، مع إزالة الموقع الإلكتروني الخاص بها وتوجيه الزوار إلى الصفحة في كازاخستان.

ومن جانب آخر، زادت الشركة الصينية Pantum حصتها في سوق الطابعات في روسيا، حيث تمتلك الآن حوالي 53% من السوق، وهو ما يعكس التغييرات التي يشهدها القطاع نتيجة للتطورات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية.

وتتعرض الشركات العالمية في مختلف القطاعات لتحديات تنظيمية وتجارية بسبب العقوبات الدولية، مما يضطرها لاستكشاف سُبل جديدة لتقديم منتجاتها وخدماتها.

وفي هذا السياق، تعمل روسيا على تطوير بدائل للمنتجات والحلول التقنية التي تعتمد على الاستيراد، وقد تفتح هذه الفرص الباب أمام الشركات المحلية لتعزيز وجودها في السوق المحلية والإقليمية.