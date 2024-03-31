السعودية تقود ثورة التعاملات الإلكترونية نحو مستقبل رقمي مزدهر

تسير السعودية بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية 2030، وضمن هذه الرؤية، يبرز التحول الرقمي كأحد أهم العوامل المؤثرة في مختلف جوانب الحياة.

وباتت التعاملات الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من حياة المواطنين والمقيمين في السعودية، حيث تُقدم الحكومة العديد من الخدمات الإلكترونية عبر مختلف المنصات الرقمية.

وحققت السعودية قفزة نوعية في مجال التعاملات الإلكترونية، وتُعدّ من الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم.

وتواصل السعودية جهودها لتطوير هذا المجال وتعزيز استخدامه في مختلف المجالات، وذلك لتحقيق رؤية 2030 وجعلها مركزًا إقليميًا للتعاملات الإلكترونية.

القطاعات الرائدة

تُعدّ قطاعات التمويل والتجارة الإلكترونية من أكثر القطاعات التي تشهد تعاملات إلكترونية واسعة في السعودية.

حيث يُمكن للمواطنين والمقيمين إنجاز مختلف معاملاتهم المالية عبر الإنترنت، مثل التحويلات المالية ودفع الفواتير والتسوق الإلكتروني.

السعودية الأولى عربياً في نضج الخدمات الإلكترونية

حققت السعودية المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة لعام 2023، محافظةً على صدارتها للمرة الثانية على التوالي.

ويعكس هذا الإنجاز جهود الجهات الحكومية في التحول الرقمي ودعم منظومة الحكومة الرقمية لتحقيق رؤية 2030.

السعودية ثانية عالمياً في جاهزية التنظيمات الرقمية

احتلت السعودية المركز الثاني على دول مجموعة العشرين والرابع عالمياً في جاهزية التنظيمات الرقمية، حسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات.

ويواجه التنظيم الرقمي 5 تحديات عالمية، أهمها توحيد التنظيمات على المستوى الوطني، واستمرار النمو الاقتصادي، والقدرة التنظيمية والرقابية للمنظم.

ويُعنى التقرير بمسائل تنظيمية ذات أولوية مثل الأنشطة الفضائية، ومنصات الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية الرقمية، وبيئة تنظيمية تجريبية للابتكار، والاستدامة الرقمية، وأنظمة الإنذار المبكر.

التحديات التي تواجه التعاملات الإلكترونية

على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته السعودية في مجال التعاملات الإلكترونية، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه هذا المجال، منها:

الأمن السيبراني: تُعدّ مخاطر الأمن السيبراني أحد أهم التحديات التي تواجه التعاملات الإلكترونية، حيث تسعى السعودية إلى تعزيز قدراتها في هذا المجال لحماية البيانات الشخصية والمالية للمواطنين والمقيمين.

الوعي الرقمي: لا يزال هناك بعض فئات المجتمع التي لا تمتلك الوعي الكافي بأهمية التعاملات الإلكترونية وكيفية استخدامها بشكل آمن.

الخطط المستقبلية

تُخطط السعودية لمواصلة تطوير التعاملات الإلكترونية وتعزيز استخدامها في مختلف المجالات، وتهدف إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للتعاملات الإلكترونية، وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين.