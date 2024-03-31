السعودية تقود ثورة التعاملات الإلكترونية نحو مستقبل رقمي مزدهر

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

31 مارس 2024

السعودية تقود ثورة التعاملات الإلكترونية نحو مستقبل رقمي مزدهر

محليات
السعودية تقود ثورة التعاملات الإلكترونية نحو مستقبل رقمي مزدهر

تسير السعودية بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية 2030، وضمن هذه الرؤية، يبرز التحول الرقمي كأحد أهم العوامل المؤثرة في مختلف جوانب الحياة.

وباتت التعاملات الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من حياة المواطنين والمقيمين في السعودية، حيث تُقدم الحكومة العديد من الخدمات الإلكترونية عبر مختلف المنصات الرقمية.

وحققت السعودية قفزة نوعية في مجال التعاملات الإلكترونية، وتُعدّ من الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم.

وتواصل السعودية جهودها لتطوير هذا المجال وتعزيز استخدامه في مختلف المجالات، وذلك لتحقيق رؤية 2030 وجعلها مركزًا إقليميًا للتعاملات الإلكترونية.

القطاعات الرائدة

تُعدّ قطاعات التمويل والتجارة الإلكترونية من أكثر القطاعات التي تشهد تعاملات إلكترونية واسعة في السعودية.

حيث يُمكن للمواطنين والمقيمين إنجاز مختلف معاملاتهم المالية عبر الإنترنت، مثل التحويلات المالية ودفع الفواتير والتسوق الإلكتروني.

السعودية الأولى عربياً في نضج الخدمات الإلكترونية

حققت السعودية المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة لعام 2023، محافظةً على صدارتها للمرة الثانية على التوالي.

ويعكس هذا الإنجاز جهود الجهات الحكومية في التحول الرقمي ودعم منظومة الحكومة الرقمية لتحقيق رؤية 2030.

السعودية ثانية عالمياً في جاهزية التنظيمات الرقمية

احتلت السعودية المركز الثاني على دول مجموعة العشرين والرابع عالمياً في جاهزية التنظيمات الرقمية، حسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات.

ويواجه التنظيم الرقمي 5 تحديات عالمية، أهمها توحيد التنظيمات على المستوى الوطني، واستمرار النمو الاقتصادي، والقدرة التنظيمية والرقابية للمنظم.

ويُعنى التقرير بمسائل تنظيمية ذات أولوية مثل الأنشطة الفضائية، ومنصات الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية الرقمية، وبيئة تنظيمية تجريبية للابتكار، والاستدامة الرقمية، وأنظمة الإنذار المبكر.

التحديات التي تواجه التعاملات الإلكترونية

على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته السعودية في مجال التعاملات الإلكترونية، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه هذا المجال، منها:

الأمن السيبراني: تُعدّ مخاطر الأمن السيبراني أحد أهم التحديات التي تواجه التعاملات الإلكترونية، حيث تسعى السعودية إلى تعزيز قدراتها في هذا المجال لحماية البيانات الشخصية والمالية للمواطنين والمقيمين.

الوعي الرقمي: لا يزال هناك بعض فئات المجتمع التي لا تمتلك الوعي الكافي بأهمية التعاملات الإلكترونية وكيفية استخدامها بشكل آمن.

الخطط المستقبلية

تُخطط السعودية لمواصلة تطوير التعاملات الإلكترونية وتعزيز استخدامها في مختلف المجالات، وتهدف إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للتعاملات الإلكترونية، وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين.

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