هل تتعمد ميغان ماركل تجاهل احتفال عيد الفصح مع العائلة الملكية؟

لفت غياب ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، عن حضور قداس يوم الفصح في الكنيسة الأنظار منذ زواجها في 2018، رغم حضورها العديد من المناسبات الملكية.

وتحرص العائلة المالكة البريطانية منذ سنوات طويلة على الظهور سوياً في شكل ينتظره البريطانيون كل عام.

يحضر القداس الملك تشارلز، الملكة كاميلا، الأمير ويليام، كيت ميدلتون، الأميرة آن، الأمير إدوارد، الأمير آندرو، باستثناء ميغان ماركل؛ فهي العضو الوحيد في العائلة التي لم تحضر يوم فصح واحداً.

رغم زواجها من هاري في 2018، إلا أنها لم تكن قد انضمت للعائلة في يوم الفصح لهذا العام، فقد كانت ميغان على بُعد أسابيع فقط من الزواج فلم تحضر.

في 2019 صادف يوم الفصح 21 أبريل، وغابت ميغان عن الظهور بجانب أفراد العائلة؛ لأنها كانت حينها حاملاً بطفلها الأول آرتشي.

في عام 2020 أعلنت ميغان ماركل والأمير هاري، أنهما يعتزمان التنحي عن منصبهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة، وقاما بالانتقال من موطن الأمير هاري إلى كندا، ثم إلى موطن ميغان في ولاية كاليفورنيا، في مارس، ومع ذلك، لم تجتمع العائلة المالكة في يوم الفصح في ذلك العام بسبب جائحة كوفيد-19.

في عام 2021، ألغت العائلة المالكة نزهة يوم الفصح المعتادة مرة أخرى بسبب احتياطات جائحة كوفيد-19.

في عام 2022 عادت العائلة المالكة للسير مجدداً إلى الكنيسة لحضور قداس يوم الفصح، مع رفع الإجراءات الاحترازية لكورونا، ولم تحضر الملكة إليزابيث الخدمة، كما هو حال دوق ودوقة ساسكس.