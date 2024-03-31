تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي، تشكيل فريقه الرسمي أمام أتلتيك بلباو في المباراة التي ستقام ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الجولة الثلاثين من الليجا.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، حصيلة 29 مباراة حيث فاز الملكي في 22 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، فيما تعرض للهزيمة في لقاء وحيد.

وعلى الجانب الآخر يتواجد أتلتيك بيلباو بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 56 نقطة، جمعهم من خوضه 29 مباراة، حيث فاز في 16 مواجهة، وتعادل في 8 مرات، فيما سقط في فخ الهزيمة 5 مرات.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ميندي – ناتشو – كارفاخال – روديجير.

خط الوسط: توني كروس – تشواميني – فالفيردي – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: ابراهيم دياز – رودريجو جوس.

جدير بالذكر أن ريال مدريد نجح في الفوز على أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة في مباراة الدور الأول، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.