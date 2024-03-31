قمة مانشستر سيتي وأرسنال تنتهي بالتعادل السلبي

تعادل فريق مانشستر سيتي، سلبيا أمام نظيره أرسنال، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

استحوذ مانشستر سيتي على مجريات المباراة، وسدد 10 تسديدات على مرمى الضيوف خلال 90 دقيقة، لكنه فشل في التسجيل وحصد نقاط المباراة الـ3 لصالحه.

حاول فريق أرسنال مباغتة مانشستر سيتي خلال شوط اللقاء الثاني، باحثا عن خطف هدف الفوز القاتل، لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بعد قمة اليوم، يحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة، جمعهم من 20 انتصار و5 تعادلات، مقابل 4 هزائم تعرض لهم الفريق هذا الموسم.

بينما يتواجد مانشستر سيتي بالمركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة الإنجليزية برصيد 64 نقطة، جمعهم من 19 انتصار، و8 تعادلات، مقابل هزيمتين تعرض لهم الفريق هذا الموسم.