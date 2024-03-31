خدمة بـ3 لغات لقاصدي المسجد النبوي تُتيح معرفة المواقع الشاغرة

دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، زوار المسجد إلى الاستفادة من خدمة “حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي” خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لمعرفة المواقع المتاحة والشاغرة للصلاة.

تُعتبر خدمة “حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي” من الخدمات الرئيسية المتوفرة باللغات العربية والإنجليزية والأوردية.

وتُمكّن الخدمة الزوار المسجد من معرفة حالة الطاقة الاستيعابية في جميع أنحاء المسجد قبل الوصول للصلاة، مما يساعدهم على التأكد من الأماكن المتاحة للصلاة في 12 موقعًا داخل المسجد النبوي وفي الحصوات، وفي التوسعات الشرقية والغربية والشمالية، وأيضًا للنساء في الجهات الشرقية والغربية داخل المسجد وفي الساحات الشرقية والغربية والشمالية، بالإضافة إلى الساحات الغربية الجديدة والسطح.

يمكن للزوار الاطلاع على حالة إشغال المصليات من خلال الرابط https://eserv.wmn.gov.sa/e-services/prayers_map/.

تظهر الخدمة بأربعة ألوان توضح حالة الإشغال: “متاح”، “شبه مشغول”، “مشغول”، أو “غير متاح”، مما يسهل عملية دخول وخروج المصلين في أرجاء المسجد النبوي والساحات، ويساهم في تنظيم الحشود خلال أوقات الذروة.