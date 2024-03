“شات جي بي تي” يعلن مصادر المعلومات التي يولدها

أعلنت شركة OpenAI بأن روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها “شات جي بي تي ChatGPT” يعتزم عرض المصادر التي يستند إليها في توليد المعلومات عند تصفح الإنترنت، وذلك وفقًا لإعلان نشرته الشركة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” في منشور حديث.

وأكدت الشركة في تلك البيانات أن هذا التحديث يهدف إلى توفير مزيد من السياق والشفافية للمستخدمين، ويسهل عليهم تحديد مصادر المعلومات ومنشئي الأفكار التي يستفيدون منها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة الجديدة “Browse” متاحة حاليًا فقط في الإصدارات المدفوعة من ChatGPT، والتي تتضمن الخطط Plus وTeam وEnterprise.

We're making links more prominent when ChatGPT browses the internet. This gives more context to its responses and makes it easier for users to discover content from publishers and creators. Browse is available in ChatGPT Plus, Team and Enterprise. pic.twitter.com/1ChlZvVMUy

