خبير اقتصادي لـ”الوئام”: السعودية نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 762 مليار ريال

تسير السعودية بخطوات ثابتة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية 13.1 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، مقارنة مع 11.4 مليار ريال في الربع الثالث وبزيادة قدرها 16 بالمئة.

الخطة الوطنية للاستثمار

وتعليقًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية للسعودية، قال الدكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، إن السعودية تعمل وفقًا لخطة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، كما أنها تُخطط لتنفيذ أحد مستهدفات رؤية 2030 بأن يكون هناك مشاركة للاستثمار الأجنبي حوالي 5.7%.

وأضاف “مكني” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن السعودية تشهد تطورًا كبيرًا بخصوص مسألة الاستثمارات الأجنبية بدليل وصول صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية لـ13.1 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، كما كان هناك نموًا خلال عام 2022 وصل إلى 52%، كما وصل رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة حاليًا في السعودية 762 مليار ريال.

وتابع الخبير الاقتصادي: “نحن اليوم نتحدث عن الاستثمارات الواعدة في قطاعات مختلفة فاليوم لدينا قطاعات فيها مزايا استثمارية كثيرة للاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى أننا نرى الكثير من الشركات أصبحت السعودية بالنسبة لها مكان هام للاستثمارات وناجحة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المختلفة فأنت كمستثمر تفحص في البداية عن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به السعودية”.

اقتصاد نوعي

وأوضح “مكني”: “كما أن السعودية لديها موقع جغرافي مهم بالإضافة إلى الجهود المخلصة للتحول الاقتصادي، فاليوم عندنا رغبة من خلال رؤية 2030 بتقديم السعودية كمنصة جاذبة للاستثمار، والسعودية اليوم قادرة أن تنقل اقتصادها إلى اقتصاد نوعي وبالتالي هذا كله جاذب للاستثمار”.