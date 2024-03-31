خبير سياسي لـ”الوئام”: مخاوف تقسيم السودان قائمة وتتزايد

تتزايد المخاوف من اتجاه السودان نحو التقسيم خلال الآونة المقبلة، وذلك عقب قرار قوات الدعم السريع تشكيل إدارة مدنية لتولي شؤون الحكم في ولاية الجزيرة، والتي سيطرت عليها في نوفمبر، مؤكدةً أن الإدارة الجديدة ستعمل على توفير الخدمات الأساسية وحماية المدنيين وذلك بالتنسيق معها.

المخاوف قائمة

وقال الدكتور رامي زهدي، الخبير في الشؤون الإفريقية، إن مخاوف تقسيم السودان أمر قائم ومتوقع منذ اندلاع الحرب ولا يزال قائمًا، وهناك أمور تدفع نحو هذا الخطر بغض النظر عما يتخذ من إجراءات من طرفي الصراع.

وأضاف “زهدي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن انتقال الجيش إلى بورتسودان من معالم هذا الخطر، كما أن تشكيل الدعم السريع لإدارة مدنية في ولاية الجزيرة يدعم هذا الخطر، إلا أن تلك الولاية ليست نقطة ارتكاز للدعم السريع والوضع الميداني بها لا يسمح لاستكمال إجراءات مدنية مثل تأسيس إدارة مدنية للحكم فيها.

وتابع الخبير في الشؤون الإفريقية: “هدف الدعم السريع هو السيطرة على المنطقة المحورية للدولة منطقة الخرطوم وأم درمان والانتقال شرقاً إلى الجزيرة”.

اختلاف المصالح

وأكد زهدي”، أن أفكار التقسيم تلوح من وقت لآخر لاختلاف المصالح والأهداف وجميع أبناء السودان يعلمون أن التقسيم هو الشر الذي يهدف إليه من يكره بلادهم، مشيرًا إلى أن إجراء قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة “سطحي”، ولا يهدف إلى التقسيم فتلك الإدارة لن تعيق تحرير الجيش للولاية أو المدينة من سيطرة الدعم السريع.