باريس سان جيرمان يفوز على مارسيليا بهدفين في الدوري الفرنسي

نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز على نظيره مارسيليا بهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري الفرنسي.

والتقى فريق باريس سان جيرمان مع نظيره مارسيليا في المباراة التي أقيمت بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

وسجل هدفي باريس سان جيرمان كلا من فيتور فيريرا في الدقيقة 53، و جونسالو راموس في الدقيقة 85 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز حصد باريس سان جيرمان ثلاث نقاط جديدة في رصيده ليصبح 62 نقطة، ويعتلي بهم صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، حيث فاز في 18 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر مرة واحدة فقط.

وفي المقابل يتواجد فريق مارسيليا في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، ولديه 39 نقطة، جمعهم من 27 لقاء، حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 9 مباريات، فيما خسر في 8 لقاءات خلال مشواره في البطولة.