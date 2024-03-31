تأجيل الفحص الطبي لـ ميتروفتيش

كشفت تقارير عن تأجيل الفحص الطبي الذي سيخضع له ألكسندر ميتروفيتش، لاعب فريق الهلال بعد الإصابة التي تعرض لها أمس السبت في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يستطع ميتروفيتش إكمال مباراة الهلال والشباب، وغادر الملعب بداعي الإصابة، وشارك صالح الشهري بديًلا عنه في الدقيقة 31.

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط فأن الفحص الطبي الذي سيخضع له ميتروفيتش تأجيل لمدة 24 ساعة بعدما كان محدد له اليوم الأحد.

وأشارت إلى أن طبيب الهلال أوصى بعد الكشف المبدئي على اللاعب، بأن يكون الفحص الشامل على موضع إصابته بعد مرور 48 ساعة؛ حتى تكون نتائجه أكثر دقة ووضوحاً.

نجح ألكسندر ميتروفتيش لاعب الهلال، في ملاحقة رونالدو، بتسجيله هدفين للهلال أمام الشباب، وذلك قبل أن يتعرض اللاعب للإصابة ويغادر ملعب الشباب ولم يستكمل المباراة، ليرفع رصيد اهداف إلى 22 هدفًا متواجدًا في الوصافة خلف النجم البرتغالي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة، بفارق 12 نقطة عن منافسه النصر، وجمع الزعيم تلك النقاط من خلال خوضه 25 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة، وتعادل مرتين فقط، ولم يخسر الأزرق على الإطلاق خلال مشواره بالبطولة.