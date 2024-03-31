قصة أمريكية قضت 22 سنة ظلمًا في سجنها

“لقد كانت سنوات عذاب.. سألت نفسي كثيرًا: كيف يمكنني الاستمرار؟”؛ قالت الأمريكية جين دوروتيك التي أمضت عقدين من الزمن تقاتل من أجل حريتها، بعدما أدينت بقتل زوجها “بوب” في كاليفورنيا بالولايات المتحدة في عام 2001، حتى ألغيت التهم الموجهة إليها في قرار تأخر كثيرًا جدًا.

كيف اختفى “بوب”؟

أبلغت “دوروتيك” عن اختفاء زوجها “بوب” مساء يوم الأحد 13 فبراير 2000.

أخبرت الشرطة في مقاطعة سان دييغو (إحدى مقاطعات ولاية كاليفورنيا) أنها رأته آخر مرة بعد ظهر ذلك اليوم، عندما قال إنه سيخرج للركض.

تم العثور على جثة بوب دوروتيك في وقت مبكر من صباح اليوم التالي على جانب الطريق، على بعد عدة أميال من منزلهم في فالي سنتر، كاليفورنيا. وكان قد تعرض للضرب بالهراوات في رأسه والخنق.

“كان من الواضح بالنسبة لي أنها كانت جريمة قتل”؛ قال المحقق ريك إمبسون لموريارتي.

الدم في منزل “بوب”

قرر المحققون بسرعة أن بوب دوروتيك لم يقتل حيث تم العثور على جثته، لأنه لم يكن هناك ما يكفي من الدم هناك. عندما فتشوا منزل عائلة “دوروتيك”، وجدوا بقعًا من الدم في جميع أنحاء غرفة النوم.

أوضحت “جين دوروتيك” أن “بوب” أصيب بنزيف في الأنف مؤخرًا، ونزف بالمنزل. لكن السلطات رفضت تفسيراتها.

قال المحقق “موريارتي”: “لم يكن هناك شك في أذهاننا أن هذا الاعتداء وقع في غرفة النوم الرئيسية”.

بعد ثلاثة أيام من العثور على جثة “بوب دوروتيك”، ألقي القبض على “جين دوروتيك” 53 عامًا، بتهمة قتله. دفعت لاحقًا كفالة، وعلى الرغم من أنها كانت تحت سحابة من الشك، فقد دعت “48 ساعة” إلى منزلها في عام 2000.

“شعرت وكأنه كابوس، وظللت أقول: متى سأستيقظ؟”؛ أخبرت “دوروتيك” المحقق “موريارتي”.

وعندما أحيلت القضية إلى المحاكمة في مايو 2001، وصفت المدعية العامة بوني هوارد ريغان المواقع العشرين التي عُثر فيها المحققون على دماء.

“كانت هناك دماء على الوسادة وعلى الحائط خلف السرير وعلى السقف فوق السرير”.

كما أخبر هوارد ريغان المحلفين أن هناك بقعة دم كبيرة على الجانب السفلي من المرتبة. افترض الادعاء أن “جين دوروتيك” ضربت زوجها بشيء في غرفة النوم وخنقته. ثم ألبسته بدلة الركض ووضعته في شاحنتهما وألقته على جانب الطريق حيث عثر على جثته.

تداولت هيئة المحلفين لمدة أربعة أيام قبل أن تجد “جين دوروتيك” مذنبة، وحكم عليها بالسجن 25 عاما مدى الحياة.

“أنا فقط، لا أستطيع أن أرى طريقي واضحًا إلى السجن مدى الحياة. أنا فقط لا أستطيع رؤيته”؛ قالت لموريارتي في مقابلة في السجن.

22 عامًا في السجن

أمضت دوروتيك سنوات خلف القضبان تطلب فحصًا جديدًا للأدلة. وقالت إن السلطات ركزت عليها منذ بداية التحقيق وفشلت في اتباع خيوط أخرى، حيث كانوا يرفضون كل محاولاتها لإظهار براءتها.

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مشروع لويولا

بحلول عام 2016، بدأ العمل مع فريق من “مشروع لويولا” للدفاع عن الأبرياء، حيث راجعوا أدلة الدم في غرفة النوم التي أخبر المدعي العام هيئة المحلفين أنها تم اختبارها بالكامل، وكانت لـ”بوب دوروتيك”.

وفقا لـ”مشروع لويولا”، لم يتم اختبار كل بقعة في غرفة النوم يعتقد أنها دم. بدلًا من ذلك، تم اختبار عينات تمثيلية.

يقول فريق الاستئناف إن العديد من البقع الشبيهة بالدماء على الأشياء بما في ذلك وسادة ومنضدة وعاكس الضوء تبين أنها ليست دمًا. وبعض البقع على غطاء السرير، والتي وصفت في المحاكمة بأنها دم “بوب دوروتيك”، لم يتم اختبارها على الإطلاق.

“إذا نظرت فقط إلى كل الأدلة التي تمكن لويولا من تفكيكها تمامًا، فإننا نعرف ما قيل لهيئة المحلفين في الإدانة الأصلية.. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟”؛ أخبرت “جين دوروتيك” المحقق “موريارتي” عندما تحدثوا مرة أخرى بعد عقدين من إدانتها.

وقفت الدولة إلى جانب تحقيقها الأصلي، وحافظت على أن غرفة النوم كانت مسرح الجريمة، وأن الأدلة لا تزال تشير إلى “جين دوروتيك” على أنها القاتل. كما زعمت أن حجج الدفاع “مستمدة إلى حد كبير من التكهنات وتحريف الحقائق”.

وفي أبريل 2020، تم إطلاق سراح جين دوروتيك مؤقتًا من السجن بسبب مخاوف صحية تتعلق بفيروس كورونا.

أوصى مكتب المدعي العام لمقاطعة سان دييغو بإلغاء إدانتها بسبب أدلة جديدة في القضية، ولكن في أكتوبر 2020، اتخذ قرارًا بإعادة محاكمتها، وحكم القاضي بأن المحاكمة الجديدة يمكن أن تمضي قدمًا، لكن بعض الأدلة الرئيسية المقدمة في محاكمتها الأصلية لن تكون مقبولة.

إسقاط التهم أخيرًا

وفي مايو 2022، عندما كان اختيار هيئة المحلفين على وشك البدء، أسقط المدعون العامون التهم.

“لم نعد نشعر أن الأدلة كافية لإظهار دليل بما لا يدع مجالًا للشك وإقناع 12 عضوا في هيئة المحلفين”؛ قال نائب المدعي العام كريستوفر كامبل.

وفي مؤتمر صحفي خارج قاعة المحكمة، أعربت “جين دوروتيك: عن ارتياحها.

“إنه لأمر ساحق أن أدرك أنه يمكنني الآن تحديد مستقبلي. إنه شيء صليت من أجله وكنت أتمنى فيه”؛ قالت بعد إلغاء التهم عنها.