بدء المرحلة الرابعة.. دعوة لملاك العقارات في 5 أحياء بالرياض لتسجيلها بـ”السجل العقاري”

أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم الأحد، بدء التسجيل لخمسة أحياء مستفيدة بمدينة الرياض ضمن المرحلة الرابعة من مراحل السجل العقاري، وهي: حي الهدا، وجزء من حي سدرة، وجزء من حي الشعلة، وجزء من حي الفرسان، وحي النخبة.

ومن المقرر أن يستمر التسجيل فيها حتى 4 من شهر يوليو 2024م، الموافق 28 من ذي الحجة 1445هـ.

وأوضحت الهيئة أنّ القطع العقارية في هذه الأحياء تبلغ 25.700 قطعة عقارية بإجمالي مساحة تصل إلى 58.14 كلم مربع، مشيرة إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء مُتاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة.

ودعتْ الهيئة مُلاَّك عقارات المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صكّ ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة (صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفي شروط الملكية) ويمكن الاستفسار عن الإجراءات والخطوات اللازمة عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.