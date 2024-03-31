رودريجو يقود ريال مدريد للفوز على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

نجح فريق ريال مدريد في الفوز على أتلتيك بلباو بهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

واستضاف ملعب سانتياجو برنابيو أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الجولة الثلاثين من الليجا.

وسجل رودريجو لاعب ريال مدريد هدفي فوز الملكي في الدقيقتين 8، 73 من زمن المباراة، ليحصد الملكي ثلاث نقاط جديدة ويعزز تواجده في صدراة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وفي سياق متصل حصل رودريجو على جائزة أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو، كما حاز على أعلى تقييم بين اللاعبين، وذلك وفقًا لما أعلنته رابطة الدوري الإسباني.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، حصيلة 30 مباراة حيث فاز الملكي في 23 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، فيما تعرض للهزيمة في لقاء وحيد.

وعلى الجانب الآخر يتواجد أتلتيك بيلباو بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 56 نقطة، جمعهم من خوضه 30 مباراة، حيث فاز في 16 مواجهة، وتعادل في 8 مرات، فيما سقط في فخ الهزيمة 6 مرات.