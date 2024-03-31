تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي والاتحاد في ديربي جدة

تشهد مباراة الأهلي والاتحاد التي ستقام مساء اليوم الإثنين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غياب عدد كبير من لاعبي الفريقين.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، أحداث مباراة الأهلي والاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة الرياضة فأن هناك 17 لاعبًا سيغيبون عن مباراة الأهلي والاتحاد، لأسباب مختلفة بين الإصابات والانضمام إلى صفوف الأخضر الأولمبي.

ويغيب عن فريق الأهلي خمسة لاعبين وهم: هيثم عسيري، زياد الجهني، ريان حامد، وعبد الرحمن الصانبي والإسباني جابري فيجا.

أما فريق الاتحاد سيغيب عنه 12 لاعبًا، وهم: فيصل الغامدي، أحمد الغامدي، مروان الصحفي، عوض الناشري، مد الله العليان، زكريا هوساوي، سعد الموسى، أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي، سلطان فرحان، حامد الغامدي، والبرازيلي فابينيو.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 48 نقطة، حصيلة 25 مباراة، حيث فاز الراقي في 14 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، بينما خسر في 5 مباريات.

وعلى الجانب الآخر يحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 46 نقطة، جمعهم من 25 مباراة، حيث فاز النمور 14 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة 7 مرات.

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في الفوز على الاتحاد بهدف نظيف سجله فرانك كيسيه، في المباراة التي أقيمت بالجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.